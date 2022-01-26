"З одного боку, три дні дорівнюють трьом дням. І для поляка, і для іноземця. Шевченко вже працював головним тренером збірної, був на останньому Євро з Україною, тому має досвід на міжнародному рівні. Це було б не вперше для нього, він не був би кандидатом "з капелюха". Але точно час був би не на його боці.

Я чудово розумію аргументи, що польському тренеру потрібно менше часу, адже він живе в країні, дивився всі останні матчі, підтримував зв’язок з гравцями. Тому в цій ситуації мені здається, що поляк був би розумнішим вибором.

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Відхід Соузи? На мою думку, він вчинив нечесно. Так не робиться. Його хтось змушував підписати контракт з Польщею? Припускаю, що ні. Він зробив це добровільно, а контракти потрібно виконувати. Етика – це слово не повинно бути порожнім у словнику тренера. Крім того, я вважаю, що працювати зі збірною Польщі – це більша честь, ніж з Фламенго.

Польський тренер повинен просто прийти на допомогу. Це його збірна, його країна. Навіть безкоштовно! На цей матч чи два, а далі? Вихід на чемпіонат світу означав би продовження роботи, невдача – відхід і шанс зробити спокійний вибір на майбутнє", – цитує Доменека Sportowe Fakty.

Нового тренера "Кадри" оголосять 31 січня. Претендентів троє – українець Андрій Шевченко і поляки Адам Навалка з Яном Урбаном.

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