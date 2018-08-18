toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ

Шевченко: У Ярмоленка є всі дані, щоб пристосуватись до футболу Вест Хема

17 серпня 23:02 539 Читать на русском
Шевченко: У Ярмоленка є всі дані, щоб пристосуватись до футболу Вест Хема
Андрій Шевченко / Фото: соцмережі

Наставник збірної України Андрій Шевченко вважає, що у Андрія Ярмоленка є все для того, щоб заграти у Вест Хемі.

"Підтримую рішення Ярмоленка перейти у Вест Хем. Як я зрозумів, у Борусії змінилися плани, для них пріоритет – молоді футболісти, тому якщо він не входив в плани команди, він знайшов собі відмінний варіант.

Шевченко: Моє завдання – вихід на чемпіонат Європи: через Лігу націй, через відбір – неважливо

Вест Хем – прекрасний клуб з хорошими традиціями.У Андрія є всі дані, щоб пристосуватися до їх футболу – я більш, ніж впевнений. Я спілкувався з ним до переходу, дивився матч, коли він вийшов на заміну. Сподіваюся, в наступній грі він вийде в основному складі", – цитує Шевченка Football Hub.

Ребров: Ярмоленко пішов з Борусії Д через тренерську чехарду в клубі

Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Вест Хем Вест Хем Англія Андрій Шевченко Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Теодорчик став гравцем Удінезе
    Італія — 17 серп443 Теодорчик став гравцем Удінезе
16
год
:
7
хв
Львів
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук