Шевченко: У Ярмоленка є всі дані, щоб пристосуватись до футболу Вест Хема

Наставник збірної України Андрій Шевченко вважає, що у Андрія Ярмоленка є все для того, щоб заграти у Вест Хемі.

"Підтримую рішення Ярмоленка перейти у Вест Хем. Як я зрозумів, у Борусії змінилися плани, для них пріоритет – молоді футболісти, тому якщо він не входив в плани команди, він знайшов собі відмінний варіант.

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Вест Хем – прекрасний клуб з хорошими традиціями.У Андрія є всі дані, щоб пристосуватися до їх футболу – я більш, ніж впевнений. Я спілкувався з ним до переходу, дивився матч, коли він вийшов на заміну. Сподіваюся, в наступній грі він вийде в основному складі", – цитує Шевченка Football Hub.

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