Легенда українського футболу та амбасадор платформи United 24 Андрій Шевченко нагадав Європі та світу, чому не можна допускати росіян і білорусів до міжнародних змагань.

"Дякую за надану мені можливість говорити про Україну. Ситуація не змінилася. Війна триває, день за днем ​​гинуть люди, гинуть діти. Це справді важко, але я пишаюся, дуже пишаюся своєю країною та своїм народом. Як і армією. За те, як вона бореться і захищає нас.

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Пишаюся тим, як країна бореться за демократію. Я висловив свою позицію ще на початку війни. Жоден російський чи білоруський спортсмен не повинен брати участь у будь-яких спортивних змаганнях, олімпійських чи ні, в будь-якій точці світу, поки не закінчилася війна.

Чому? Тому що це принцип. Чому це принцип для мене, а не для всіх? Поки ми розмовляємо, вони вбивають наших людей, вбивають дітей. Ми боремося за своє виживання, щоб зберегти ім’я України, свою ідентичність, свою мову", – заявив Шевченко в етері L’Équipe du Soir.

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