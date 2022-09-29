Шевченко у день народження озвучив свою найбільшу мрію – вона пов'язана з війною
Легенда українського футболу Андрій Шевченко сьогодні, 29 вересня, відзначає 46 років.
Після повномасштабного вторгнення Росії мрії кожного українця змінились. У своїй 46 Шевченко просить миру.
Шевченко заїхав у гості до Мілана з важливою метою – фанати клубу отримали розкішний подарунок і підтримали Україну
В Instagram легенда опублікував лаконічний допис, головним посилом якого є слова "Мир в Україні – найбільша мрія сьогодні".
З перших днів повномасштабної війни Андрій Миколайович активно висвітлює звірства росіян та гуманітарно підтримує українців. Вже тривалий час він є амбасадором платформи United24, глобальна ініціатива з підтримки України.
Аталанта підіграє окупантам, ретранслюючи стереотипи "руского міра" про Україну – Маліновський на боці правди