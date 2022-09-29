Легенда українського футболу Андрій Шевченко сьогодні, 29 вересня, відзначає 46 років.

Після повномасштабного вторгнення Росії мрії кожного українця змінились. У своїй 46 Шевченко просить миру.

Шевченко заїхав у гості до Мілана з важливою метою – фанати клубу отримали розкішний подарунок і підтримали Україну

В Instagram легенда опублікував лаконічний допис, головним посилом якого є слова "Мир в Україні – найбільша мрія сьогодні".

З перших днів повномасштабної війни Андрій Миколайович активно висвітлює звірства росіян та гуманітарно підтримує українців. Вже тривалий час він є амбасадором платформи United24, глобальна ініціатива з підтримки України.

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