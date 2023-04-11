"Наскільки я розумію, у Шевченка зараз інші плани. Він сконцентрувався на своїй соціальній місії, допомозі Україні. Немає розмов, щоб він очолив Динамо найближчим часом. Говорити, чи може він очолити Динамо в принципі... Думаю, Шевченко у будь-якому разі колись очолить Динамо. Блохін дуже багато років чекав, і у Шевченка є доволі серйозний запас.

Шевченко відвідав "Охматдит" – володар "Золотого м'яча" зіграв у футбол з дівчинкою, в якої протезована нога

В принципі, я бачу його в потенціалі колись тренером київського Динамо. Але не думаю, що це буде найближчим часом. Президент Динамо і Андрій Миколайович тримають контакт, але пропозиції очолити команду наразі немає.

Шевченко справді сконцентрований на іншій роботі. Коли він приїхав у Київ, то мав багато відвідин військових. Нехай краще він розповість про це... Зараз для нього головне, щоб Україна перемогла, а про футбол ми майже не розмовляємо", – пояснив Циганик у програмі Циганик Live.

Варіанти для Шевченка і лялька вуду Ротаня – топ-8 безробітних тренерів