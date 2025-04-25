Президент УАФ Андрій Шевченко висловився проти допуску російських команд до європейських турнірів через військову агресію з боку росіян.

"Дякую регіональним асоціаціям за підтримку моєї кандидатури до виконкому УЄФА. З початку року я провів багато зустрічей, на яких презентував своє бачення підтримки України та розвитку європейського футболу.

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Багато країн підтримують Україну, і підтвердженням цього є підписані меморандуми про співпрацю. Ми вдячні країнам, які проголосували за нас.

Моя позиція щодо участі російських команд залишається незмінною: поки триває війна, питання їх допущення не може розглядатися. Попри всі обставини, ми рухаємося далі, залишаючи акцент на розвитку українського футболу", – сказав Шевченко на конгресі УАФ.

Нагадаємо, що на нещодавньому конгресі УЄФА Джанні Інфантіно зганьбився заявою про Росію.

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