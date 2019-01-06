Шевченко цікаво відповів на запитання, чи хотів би він очолити Мілан

Наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про враження від роботи Дженнаро Гаттузо в Мілані.

"Гаттузо – правильна людина для Мілана, але йому потрібен час. Він дуже здібний і мені імпонує його робота в клубі. Просто потрібне терпіння. Мілан – це проект, який потрібно будувати спокійно, нікуди не поспішаючи, щоб повернутись на вершину спочатку в Італії, а тоді вже в Європі.

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Чи хочу я стати головним тренером Мілана? Зараз моє єдине бажання – вивести збірну України на Євро-2020. Ми на вірному шляху, але попереду дуже багато роботи", – цитує Шевченка Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, майбутнє Дженнаро Гаттузо в Мілані під серйозним питанням. Нещодавно взагалі повідомлялось, що наставник покине клуб ще до Нового року, проте наразі Гаттузо продовжує займати свою посаду.

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