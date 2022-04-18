"Насамперед зараз не момент взагалі обговорювати це. Найголовніше для нас – зробити все для того, щоб наші військові захищали нашу країну. Сьогодні вся увага та всі кошти мають бути спрямовані лише на захист нашої країни.

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Так, це великий удар по українському футболу, інфраструктурі нашої країни. Багато людей загинуло. Наразі говорити про футбол дуже важко. Я не бачу серйозних аргументів, щоб навіть це обговорювати.

Важливий момент – що дозволили нашим спортсменам поїхати. Я так розумію, збірна України збиратиметься, має важливий матч у червні, і вона повинна до цього підготуватися. І спробувати на футбольному полі здобути путівку на ЧС. У хлопців буде можливість це зробити, вони мають величезне бажання це зробити. Вони чудово розуміють, що вони будуть грати для всієї країни. І ця гра є важливою для всіх нас. Незалежно від результату ми пишатимемося нашими хлопцями, які вийдуть на футбольне поле в такий важкий момент і спробують зробити все, щоб здобути цю путівку.

Звичайно, я вірю у перемогу. В нас немає іншого шляху. Це наша земля, це наш дім. Ми захищаємо свою землю. Ми не маємо іншого шляху, ми обов'язково переможемо. Я дуже хочу, щоб настав день нашої перемоги", – сказав Шевченко в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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