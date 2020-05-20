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Шевченко та його асистенти у збірній України отримають нові контракти

14:17 804 Читать на русском
Шевченко та його асистенти у збірній України отримають нові контракти
Малдера, Тассотті, Шевченко, Шовковський / фото: УАФ

Тренерський штаб збірної України може залишитися без кардинальних змін навіть після чемпіонату Європи, який пройде влітку 2021-го.

Українська асоціація футболу хоче зберегти ще на один відбірковий цикл тренерський штаб, який вивів збірну України на Євро-2020 з першого місця, повідомляє Sport Arena.

Шевченко озвучив наступну ціль збірної України

За інформацією видання, головний тренер національної команди Андрій Шевченко і його асистенти отримають від УАФ пропозицію продовжити контракти на 2,5 роки. Тобто, до завершення чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Нагадаємо, що нинішня угода Андрія Шевченка закінчується в липні 2020 року, вона була підписана до запланованого завершення Євро-2020. Однак, через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік.

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Андрій Шевченко Андрій Шевченко Головне Мауро Тассотті Мауро Тассотті Андреа Малдера Андреа Малдера Олександр Шовковський Олександр Шовковський Україна Україна Збірна України
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