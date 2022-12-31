"Я познайомився із Шевою у матчах легенд Мілана. Прекрасна людина, справжній чемпіон. Разом із ним мій добрий друг Тассотті, з яким ми грали на правому фланзі Мілана. Це люди, які заслуговують на максимальну довіру. Так, буде складно, але вони знаються на футболі. Клуб має допомогти їм. Потрібні якісні гравці, щоб врятуватися. Але достатньо закрити кілька проблемних позицій – нічого грандіозного.

Шевченко заразився коронавірусом – проблеми Дженоа на цьому не завершились

Мене вразили ввічливість Шевченка, його стриманість, упевненість у тому, що він каже. Згадую Анчелотті. Спочатку говорили, що він надто хороший, надто джентльмен, щоб тренувати. Втім, Карло показав, що можна бути спокійним та вигравати.

У футболі багато тиску, спокою часто не вистачає. Шева та Тассотті можуть його дати. Мауро – неймовірний, він міг би бути головним у будь-якій команді. Сподіваюся, що незабаром результати Дженоа налагодяться", – наводить слова Ераніо Telegram-канал Гранде Шева з посиланням на Il Secolo XIX.

Відзначимо, що Дженоа під керівнцитвом Шевченка ще не вигравала у Серії А та перебуває у зоні вильоту з 11 очками – до рятівного 17 місця 5 пунктів.

Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів