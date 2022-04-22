Журналіст Ігор Циганик розповів про наміри Андрія Шевченка та Сергія Реброва приїхати на Батьківщину.

"Ми спілкувалися з Ребровим, і він має намір повернутися після завершення контракту. Він чекає, коли завершиться контракт, щоб бути з народом України.

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Це ж стосується Андрія Шевченка. Він планує найближчим часом приїхати до України, має тут гуманітарні фонди", – зазначив Циганик у авторській програмі Циганик Live.

Додамо, що триває вже 58-й день війни, яку російські окупанти розпочали проти України. ЗСУ продовжують стримувати суперника. Українські футболісти та тренери також намагаються допомогти армії, зокрема, організовують гуманітарну допомогу та постачання всього необхідного для боротьби з фашистською нечистю.

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