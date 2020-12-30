Шевченко та гравці збірної України привітали уболівальників з Новим роком

Гравці збірної України на чолі з головним тренером Андрієм Шевченком записали новорічне привітання до українців.

Відповідне відео опублікувала прес-служба Української асоціації футболу на своєму офіційному сайті.

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У зйомках ролика взяли участь Андрій Пятов, Віктор Циганков, Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Роман Яремчук, Андрій Лунін, Євген Коноплянка, Олександр Караваєв, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко та звичайно ж Андрій Шевченко.

Нагадаємо, у 2019 році збірна України тріуфально завершила відбір на Євро-2020, вигравши свою відбірну групу з чинними чемпіонами континенту – португальцями.

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