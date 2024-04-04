Офіційно новий департамент має назву "Служба внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань". Її очолив Андрій Давиденко, повідомляє прес-служба УАФ.

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Організація наразі не надає детальних роз'яснень, чим конкретно займатиметься новий департамент. Слід зауважити, що Давиденко багато років працював у правоохоронних органах та має досвід співпраці з УАФ у питаннях боротьби з впливом на результати футбольних матчів.

До слова, УАФ вирішила припинити співпрацю з Франческо Баранкою, який очолював Комітет з етики та чесної гри. Контракт італійця завершився в березні, але поки невідомо, хто надалі керуватиме боротьбою з корупцією в українському футболі.