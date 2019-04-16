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"Шевченко став однією з причин мого переходу в Динамо", – Фран Соль розповів, чому переїхав в Україну

15:18 33 Читать на русском
"Шевченко став однією з причин мого переходу в Динамо", – Фран Соль розповів, чому переїхав в Україну
Фран Соль / ФК Динамо Київ

Нападник Динамо Фран Соль розповів про бажання поспілкуватись з колишнім форвардом Динамо, а нині – головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.

"У футбольному плані мені був цікавий цей перехід, адже я можу грати в єврокубках. Також маю нагоду змагатися за звання найкращого бомбардира чемпіонату, що є для мене однією з головних цілей. Про Україну, як і про Східну Європу, я не знав майже нічого. Тож прагнув поїхати і познайомитися з культурою цієї країни. Це якраз для мене.

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Звичайно, Андрій Шевченко був однією з причин переходу в Динамо. Я думав про те, що одного дня матиму змогу поспілкуватися з одним із найкращих бомбардирів усіх часів. І, можливо, він дасть мені певні поради, як стати ще кращим форвардом.

У мене ще не було можливості поспілкуватись з Шевченком, ми ще не перетиналися із ним. Сподіваюся, що таки зможу побачитися і поспілкуватися із Шевченком. Це стане мрією, яку вдасться реалізувати", – розповів Фран Соль в ексклюзивному інтерв'ю.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "Ціную час, проведений з Роналду у Реалі". Фран Соль задоволений Хацкевичем і хоче зустрітися із Шевою – велике інтерв'ю

Джерело: Футбол 24
Теги
Фран Соль Фран Соль Динамо Динамо Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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