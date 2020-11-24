Наразі головний тренер збірної України Андрій Шевченко є наймолодшим наставником серед усіх керманичів команд-учасниць турніру, повідомляє прес-служба УАФ.

Ігнорував Україну, а до тріумфу з Моурінью дістався через суд – 10 фактів, які роблять Пандєва унікальною легендою

Цікаво, що українець лише на кілька місяців випередив наставника Північної Македонії, яка стане суперником "синьо-жовтих" у групі С, Ігора Ангеловскі. Шевченко народився 29 вересня 1976 року, а Ангеловський – 2 червня 1976 року.

Додамо, що найстаршим тренером на Євро-2020 повинен стати головний тренер збірної Туреччини Шенол Гюнеш (68 років), який у 2019-му на цій посаді замінив Мірчу Луческу.

Португалія поступиться троном, провал Німеччини та Росії, УЄФА вирішить долю України – підсумки Ліги націй 2020/21