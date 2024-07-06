В італійському місті Новара відбудеться товариський поєдинок Операція ностальгія, в якому зустрінуться легенди футболу.

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Операція ностальгія – це футбольний поєдинок, на якому зустрінуться легенди Серії А з 90-х і 2000-х років, які стали частиною історії італійського футболу. Президент УАФ та легендарний український форвард Андрій Шевченко також зіграє у цьому матчі.

Зараз вже зібрано 32 екс-футболісти, які 7 липня о 20:00 зіграють матч на стадіоні Сільвіо Піола. Окрім Шевченка, у матчі зіграють Роберто Баджо, Хав’єр Дзанетті, Діда, Дієго Міліто, Антоніо Ді Натале, Себастьян Фрей, Крістіан Пануччі, Даміано Томмазі та інші легенди футболу. Шевченко і Дзанетті очолять команди як капітани.

До слова, Андрій Шевченко провів два періоди в Мілані — з 1999 по 2006 рік та знову з 2008 по 2009 рік. Загалом за цей час він зіграв 322 матчі, забив 175 голів і віддав 46 результативних передач.

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