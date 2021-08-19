"Полісся фінансується власником АТБ Буткевичем і частково на гроші з держбюджету: 80 відсотків на клуб дає Буткевич, 20 – міський бюджет. Буткевич прийшов в клуб ще минулого сезону, але фінансував клуб більш стримано, тепер бюджет команди складає 2 мільйони доларів. Це менше, ніж у Металіста, але більше, ніж у Кривбаса.

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Калітвінцев – креатура Буткевича. Є інформація, що призначити Калітвінцева йому порадив Андрій Шевченко. Буткевич дружить з багатьма примами українського спорту, наприклад, з Усиком. Саме в діалозі з колишнім тренером збірної України виникла ідея призначити Калітвінцева на посаду головного тренера Полісся.

Що стосується Шищенка, колишнього головного тренера, то він незабаром стане в клубі спортивним директором. Зарплати в клубі дуже солідні, як для Першої ліги, але вони невиправдано солідні. Є люди, які в попередніх клубах отримували набагато менше, а в Поліссі отримують в два рази більше. Умовно: У минулому клубі вони отримували 60 тисяч гривень, грали так собі, не мали стабільного місця в основному складі, перейшли в Полісся і отримують по 120 тисяч.

Комплектацією клубу безпосередньо займається і Калітвінцев, і його товариш Вадим Шаблій. Зараз у Полісся є певне невдоволення Юрієм. Він виграв два останні матчі, але почав не дуже. Те, як грає команда, не викликає особливого захоплення", – заявив Андрій Сеньків в ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, команда Юрія Калітвінцева після 4-х турів має у своєму активі дві перемоги і розташувалась на 7 сходинці турнірної таблиці Першої ліги.

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