"Не дуже хороша новина, Євген Коноплянка отримав травму. Побажаємо йому швидкого одужання у клубі. Сподіваємося, що він підготується вже до фінальної частини чемпіонату Європи. Ми будемо цього чекати.

Україна та "казус Гвардіоли" – поведінка Шевченка насторожує, але збірну ще можна врятувати

Такий календар у три гри був вперше, дуже важкий і напружений період. У нас практично не було можливості готувати команду. Ми зібралися у понеділок і у вівторок вже відлетіли до Франції. Повернулися сюди, часу було дуже мало на підготовку. Кожен гравець для нас на вагу золота, але у нас достатньо виконавців на нинішній матч. Перед нами стоїть тільки завдання перемагати, іншого виходу немає.

Як гравець, я багато грав проти казахів, я знаю характер цієї команди. Вона ніколи не здасться і буде боротися до кінця. У них є завдання приїхати сюди і дати нам бій. Вони вийдуть і будуть боротися, битися і не давати нам грати. Нам потрібно реалізовувати свої моменти.

Я не дозволяю довго переживати і сам намагаюся скоріше забувати негативні результати. Треба дивитися і рухатися вперед, в нашій групі ще все відкрито. Треба налаштуватися і добре зіграти останній матч цього циклу", – сказав Шевченко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у березні збірна України вже провела два матчі кваліфікації на ЧС-2022 – проти Франції та Фінляндії. Обидва завершились нічиєю 1:1. Сьогодні на команду Андрія Шевченка очікує поєдинок із Казахстаном. Початок зустрічі о 21:45.

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