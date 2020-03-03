Шевченко сфотографувався з тренером збірної Росії на жеребкуванні Ліги націй

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко сфотографувався з наставником національної команди, яку розводять з "синьо-жовтими" у всіх офіційних турнірах УЄФА.

В Амстердамі зібрались майже усі наставники європейських збірних на жеребкування Ліги націй.

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Перед церемонією у мережі з'явилось фото Андрія Шевеченка разом із головним тренером Польщі Єжи Бженчеком, а також до цієї компанії несподівано долучився наставник збірної Росії Станіслав Черчесов. Варто відзначити, що ця світлина опублікована на офіційній сторінці збірної Росії у twitter.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування підопічні Шевченка зустрінуться у Лізі націй з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією.

Результати жеребкування Ліги націй-2020/21 – важка група для України, багато цікавих квартетів