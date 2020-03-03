toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга націй
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - КОЛОС

Шевченко сфотографувався з тренером збірної Росії на жеребкуванні Ліги націй

20:57 123 Читать на русском
Шевченко сфотографувався з тренером збірної Росії на жеребкуванні Ліги націй
Андрій Шевченко / Фото УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко сфотографувався з наставником національної команди, яку розводять з "синьо-жовтими" у всіх офіційних турнірах УЄФА.

В Амстердамі зібрались майже усі наставники європейських збірних на жеребкування Ліги націй.

Україна отримала в суперники двох чемпіонів світу на груповому етапі Ліги націй-2020/21

Перед церемонією у мережі з'явилось фото Андрія Шевеченка разом із головним тренером Польщі Єжи Бженчеком, а також до цієї компанії несподівано долучився наставник збірної Росії Станіслав Черчесов. Варто відзначити, що ця світлина опублікована на офіційній сторінці збірної Росії у twitter.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування підопічні Шевченка зустрінуться у Лізі націй з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією.

Результати жеребкування Ліги націй-2020/21 – важка група для України, багато цікавих квартетів

blog_ava
Динамо – Колос: анонс матчу УПЛ
08:00
9894
Теги
Росія Росія Україна Україна Андрій Шевченко Андрій Шевченко Станіслав Черчесов Станіслав Черчесов Ліга націй Єжи Бженчек Єжи Бженчек Польща Польща
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
41
хв
Челсі
21:45
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук