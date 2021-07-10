Шевченко розсипався у компліментах зірці збірної Англії та пояснив його зворотню заміну у півфіналі Євро-2020
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думками щодо виступу Джека Гріліша у півфіналі Євро-2020 проти Данії.
"Коли тренер щось змінює, гравці з ним не сперечаються. Він може пожертвувати гравцями, як Джек Гріліш у півфіналі Євро-2020. Я думаю, що він дуже гарно вступив у гру. Гріліш додає фантазії у гру. Він мені насправді дуже подобається. Але коли тренер замінив його, він зробив те, що було добре для команди, а потім команда перемогла, і результат важливіший.
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Я спостерігав за його виступами в Астон Віллі. Він дуже талановитий, хороший гравець. Мені подобається те, як він грає. Вболівальники цінують його стиль, і я теж. Я зробив йому компліменти за його сезон, а потім за його стиль, бо він грає вільно, Джек завжди креативний гравець.
Приємно мати такого гравця, як Гріліш, у команді, тому що ти завжди можеш випустити його на поле, коли тобі це потрібно", – наводить слова Шевченка The Sun.
Нагадаємо, після розгромної поразки від Англії в рамках 1/4 фіналу Євро-2020 Шевченко обійняв Гріліша. У півфіналі проти Данії Джек вийшов на заміну, але досить швидко пішов назад на лаву для запасних через тактичні рішення Гарета Саутгейта.
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