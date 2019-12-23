Шевченко розсекретив несподіваного позаштатного помічника збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в програмі "Світське життя" поділився секретами свого успіху на чолі національної команди.

"Старший син, Джордан, – мій позаштатний помічник, який знає повністю всю статистику, стежить за нашою командою, суперниками, їхніми гравцями. Він, як мій "гугл". Якщо мені треба щось запитати – мій син завжди дасть точну відповідь.

Шевченко зізнався, що часом кричить на своїх підопічних

Другий син, Крістіан, займається в академії Челсі. Усе в його руках, тому він працює, професійно ставиться до цього. І я радий, підтримую це", – розповів коуч в інтерв'ю "Світському життю".

Нагадаємо, що збірна України під керівництвом Шевченка виграла групу B відбору до Євро-2020. "Синьо-жовті" не зазнали жодної поразки в квінтеті з Португалією, Сербією, Люксембургом і Литвою.