Шевченко розповів, що робитиме, коли закінчить працювати у збірній України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, чи планує спробувати себе у ролі клубного наставника.

"Чи бачу я себе в ролі тренера національної збірної на все життя? Звичайно, ні. Як тільки я закінчу з національною командою, з задоволенням піду працювати в будь-який клуб.

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У збірній, на жаль, не вистачає часу на індивідуальну роботу з футболістами. Працюючи в клубі, набагато легше донести до гравців свої ідеї, принципи, думки", – цитує Шевченка Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал So Foot.

Нагадаємо, Андрій Шевченко працює у тренерському штабі збірної України з лютого 2016-го року, а з липня того ж року є головним тренером національної команди.

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