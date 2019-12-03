Шевченко розповів про найскладніший момент на чолі збірної України

Наставник збірної України Андрій Шевченко, який отримав нагороду "Футбольні зірки України-2019" як найкращий тренер року, прокоментував завоювання цього трофею.

"Кожен номінант, який був тут, він як тренер гідний цієї нагороди. Я із задоволенням поділюся нею з вами. Думаю, перш за все – це заслуга всього українського футболу. Це найголовніша заслуга, тому то у нас є можливість давати потенціал хорошим тренерам. І це дуже важливо.

Шевченко визнаний найкращим українським тренером у 2019 році

Кожна подія, вона має значення. І перш ніж досягти певного результату, ми пройшли через великі труднощі. Найважчим став невихід команди з групи на ЧС. Але це загартувало мене як тренера, загартувало хлопців як гравців, і дало впевненість. Дозволило вірити в те, що ми задумали, вірити в ту стратегію, яку ми вибрали. І з кожною грою у нас все більше і більше зростала впевненість, що ми не помилилися.

Я хотів би відзначити моїх помічників, які дуже вплинули на мою долю як тренера. Я їм дуже вдячний. Це люди, які стояли поруч зі мною, які вірили в мене, які розділили мої ідеї. Велике дякую вам.

Шевченко довів Тайсона до сліз на церемонії вручення "Футбольні зірки України-2019"

Бути футболістом, капітаном збірної – це дуже важка ноша. Але бути її тренером – набагато важче. Тому хочу сказати всім майбутнім тренерам – вірте в себе, ніколи не здавайтеся, і вас чекає успіх", – сказав Шевченко під час церемонії.