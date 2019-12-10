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Шевченко розповів, кому дав би "Золотий м'яч" у збірній України

09:01 3423 Читать на русском
Шевченко розповів, кому дав би "Золотий м'яч" у збірній України
Андрій Шевченко із "Золотим м'ячем" / фото із соцмереж

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко вважає, що успіхи "синьо-жовтих" – заслуга всієї команди, а не окремих виконавців.

"Кому зі збірної України я б вручив "Золотий м'яч"? Команді. Я не виділяю одного гравця. У нас були ключові матчі. Хлопці самі розподілили лідерські якості в цих іграх. Це команда лідерів, немає когось одного.

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Були випадки, коли хтось отримував травму. Тоді лідерські якості демонстрували ті, від кого цього не чекали. Ми побачили їхнє зростання за ці роки, вони здобули досвід. Збірна України дуже рівно провела відбір", – цитує Шевченка FootballHub.

Нагадаємо, Україна вийшла на Євро-2020 з першого місця групи, вперше у своїй історії не програвши жодного матчу протягом календарного року. На чемпіонаті Європи команда Шевченка зіграє проти Нідерландів та Австрії, а третій опонент "синьо-жовтих" стане відомий у березні наступного року.

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Теги
Євро-2020 Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна Україна Збірна України Золотий м'яч
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