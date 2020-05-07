toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Шевченко розповів, хто його вразив найбільше з екс-партнерів по Мілану

7 травня 18:10 1988 Читать на русском
Шевченко розповів, хто його вразив найбільше з екс-партнерів по Мілану
Кака, Зеєдорф, Шевченко та Кафу / Фото ФК Мілан

Екс-форвард Мілана, а нині наставник збірної України Андрій Шевченко не скупився на компліменти бразильській зірці.

"Кака. Він – гравець, який справив найбільше враження, коли він прибув до Мілана, з першого тренування.

"Викидаю телефон, коли це бачу": Шевченко – про найгірший момент кар'єри в Мілані

Він – гравець, який підійшов команді дуже добре, виконував все ідеально. Він протягував м'яч, потім зупинявся і спостерігав за рухом нападника. Кака одразу влився в команду, йому навіть не довелося адаптовуватись", – цитує Шевченка Milan News.

Нагадаємо, головний тренер збірної України захищав кольори Мілана у 1999-2006 роках, Кака прийшов у команду в 2003-му.

"Спадщина Лобановського зіграла злий жарт": Хацкевич, Ребров, Гармаш, Циганков і Ко – очима польського фана Динамо

blog_ava
Дуелунд може покинути Динамо – кияни не проти відпустити гравця та вже отримали пропозицію
14:40
2697
Теги
Італія Мілан Мілан Андрій Шевченко Андрій Шевченко Рікардо Кака Рікардо Кака
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук