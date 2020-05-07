Шевченко розповів, хто його вразив найбільше з екс-партнерів по Мілану

Екс-форвард Мілана, а нині наставник збірної України Андрій Шевченко не скупився на компліменти бразильській зірці.

"Кака. Він – гравець, який справив найбільше враження, коли він прибув до Мілана, з першого тренування.

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Він – гравець, який підійшов команді дуже добре, виконував все ідеально. Він протягував м'яч, потім зупинявся і спостерігав за рухом нападника. Кака одразу влився в команду, йому навіть не довелося адаптовуватись", – цитує Шевченка Milan News.

Нагадаємо, головний тренер збірної України захищав кольори Мілана у 1999-2006 роках, Кака прийшов у команду в 2003-му.

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