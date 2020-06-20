Шевченко розповів, чому Анчелотті боявся проводити ігри на тренуваннях Мілана

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пригадав, чому Карло Анчелотті намагався уникати тренувальних матчів в Мілані.

"Матчі в неділю були легкою частиною. Анчелотті не хотів, аби ми проводили двосторонні ігри на тренуваннях.

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Вони були жорсткими і конкурентоспроможними, і ми більше ризикували отримати травму в них, аніж під час гри. Це правда", – пригадав Шевченко в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, Шевченко виступав у складі Мілана з 1999 по 2006 роки, ставши переможцем Ліги чемпіонів, володарем "Золотого м'яча", чемпіоном Італії та володарем Кубка та Суперкубка Італії у складі "россонері".

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