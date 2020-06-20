toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Шевченко розповів, чому Анчелотті боявся проводити ігри на тренуваннях Мілана

20:49 - Читать на русском
Шевченко розповів, чому Анчелотті боявся проводити ігри на тренуваннях Мілана
Пірло, Шевченко та Мальдіні / фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пригадав, чому Карло Анчелотті намагався уникати тренувальних матчів в Мілані.

"Матчі в неділю були легкою частиною. Анчелотті не хотів, аби ми проводили двосторонні ігри на тренуваннях.

Шевченко зізнався, хто з топ-наставників сильно вплинув на розвиток його тренерської кар'єри

Вони були жорсткими і конкурентоспроможними, і ми більше ризикували отримати травму в них, аніж під час гри. Це правда", – пригадав Шевченко в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, Шевченко виступав у складі Мілана з 1999 по 2006 роки, ставши переможцем Ліги чемпіонів, володарем "Золотого м'яча", чемпіоном Італії та володарем Кубка та Суперкубка Італії у складі "россонері".

Шевченко отримав нового асистента у збірній України – він вигравав АПЛ і приємно здивував патріотичним гаслом

blog_ava
Севілья розписала нічию з Барселоною: невдача каталонців як тенденція, криза нападників "блаугранас", Мессі – не Месія
00:59
3236
Теги
Італія Мілан Мілан Карло Карло Анчелотті Андрій Андрій Шевченко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
26
хв
Борнмут
21:45
Крістал Пелас
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук