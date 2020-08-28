Головний тренер збірної Андрій Шевченко відповів на неочікуване питання щодо можливої пропозиції з боку Барселони, яка зараз переживає не найкращі часи.

"Чи надходили мені пропозиції очолити Барселону? Я не розглядаю наразі ніяких варіантів.

Шевченко окреслив завдання збірної України у Лізі націй

Моя мета — готувати команду до матчів Ліги націй, Євро та відбору до чемпіонату світу", – цитує слова головного тренера національної команди офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України наразі готується до вересневих поєдинків Ліги націй. Найближчий матч Україна – Швейцарія в рамках цього турніру відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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