"Я був на допінгу після першої гри. Повернулися з Довбиком останніми. Знаю, що була теорія з Шевченком, але, на жаль, нас з Артемом там не було, а, може, й на щастя. Бо отримали на горіхи усі ми.

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Тут, як я й казав, всю ту порцію критики, слова, які були проговорені після матчу і тренерським штабом, і ми один одному – все було по заслугах. Бо так грати не можна було", – поділився Зінченко під час стріму УАФ.

Нагадаємо, що збірна України розпочала Євро-2024 з розгромної поразки від Румунії (0:3). У 2-му турі вдалось виправитись – вольова перемога над Словаччиною (2:1).

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