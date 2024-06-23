Шевченко розніс збірну України після розгрому від Румунії – Довбик та Зінченко уникли люті легенди
Захисник збірної України Олександр Зінченко розповів про розбір польотів, який влаштував президент УАФ Андрій Шевченко одразу після гри Румунії.
"Я був на допінгу після першої гри. Повернулися з Довбиком останніми. Знаю, що була теорія з Шевченком, але, на жаль, нас з Артемом там не було, а, може, й на щастя. Бо отримали на горіхи усі ми.
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Тут, як я й казав, всю ту порцію критики, слова, які були проговорені після матчу і тренерським штабом, і ми один одному – все було по заслугах. Бо так грати не можна було", – поділився Зінченко під час стріму УАФ.
Нагадаємо, що збірна України розпочала Євро-2024 з розгромної поразки від Румунії (0:3). У 2-му турі вдалось виправитись – вольова перемога над Словаччиною (2:1).
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