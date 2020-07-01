Шевченко розкрив секрет успіху збірної України на чемпіонаті світу 2006 року

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пригадав обставини 1/8 фіналу чемпіонату світу 2006 року, який став для нього єдиним за кар'єру гравця.

"Ключовий момент – в тій збірній вистачало лідерів. Тренери зробили ставку на другий і третій матчі, команда вчасно зібралася. Той колектив сформувався ще по ходу відбірного турніру, тому атмосфера всередині на чемпіонаті світу була прекрасна. В 1/8 фіналу вийшли на Швейцарію, і це був дуже напружений поєдинок. По суті, гра до першого гола. Хто б його забив, той, швидше за все, і переміг. Пам'ятаю, у мене був хороший момент. Після подачі зі стандарту я пробив головою, і м'яч, ударившись в землю, влучив у поперечину. У додатковий час вже майже ніхто не ризикував, команди, мабуть, тримали в думках серію пенальті.

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У мене був певний спокій, тому що я знав, що у нас є величезна перевага – Олександр Шовковський. Впевненість не покинула навіть тоді, коли я не реалізував свою спробу. Наш голкіпер, один з найкращих фахівців світового футболу з відбиття 11-метрових, був просто незрівнянний, і збірна України увійшла до вісімки найкращих команд планети!" – цитує Шевченка Команда№1.

Нагадаємо, ЧС-2006 і досі залишається єдиним для української збірної часів незалежності.

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