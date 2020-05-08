Шевченко розкрив секрет свого успіху біля керма збірної України

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко в захваті від своєї роботи.

"Україна? Це прекрасна робота, неймовірний досвід. Особливо вирішальний домашній матч з Португалією (2:1). Перемога в тому матчі подарувала неймовірні емоції.

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Майже весь мій тренерський штаб – італійський, ми провели прекрасний відбірковий турнір. Крім результатів, ми поставили команді хорошу гру і створили прекрасну атмосферу в колективі.

Перенесення Євро-2020? У нас є час відреагувати на це, проаналізувати і провести додаткову роботу.

Нам вдалося прищепити команді менталітет переможців і тактичні ідеї. Ми змусили команду повірити, що ми можемо грати на рівних з грандами", – цитує Шевченка Calciomercato.

Нагадаємо, збірна України посіла перше місце у своїй групі кваліфікації до Євро-2020 і очікує на фінальну частину турніру, яку перенесли на 2021 рік.

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