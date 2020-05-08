toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Збірна України
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Шевченко розкрив секрет свого успіху біля керма збірної України

8 травня 06:30 3893 Читать на русском
Шевченко розкрив секрет свого успіху біля керма збірної України
Андрій Шевченко / Фото УАФ

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко в захваті від своєї роботи.

"Україна? Це прекрасна робота, неймовірний досвід. Особливо вирішальний домашній матч з Португалією (2:1). Перемога в тому матчі подарувала неймовірні емоції.

Шевченко зізнався, чому свого часу вирішив покинути Мілан

Майже весь мій тренерський штаб – італійський, ми провели прекрасний відбірковий турнір. Крім результатів, ми поставили команді хорошу гру і створили прекрасну атмосферу в колективі.

Перенесення Євро-2020? У нас є час відреагувати на це, проаналізувати і провести додаткову роботу.

Нам вдалося прищепити команді менталітет переможців і тактичні ідеї. Ми змусили команду повірити, що ми можемо грати на рівних з грандами", – цитує Шевченка Calciomercato.

Нагадаємо, збірна України посіла перше місце у своїй групі кваліфікації до Євро-2020 і очікує на фінальну частину турніру, яку перенесли на 2021 рік.

Шевченко та Челсі: дружба з Абрамовичем і мрія, яка перетворилася в кошмар, або Найкращу главу ще не написано

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
12:04
6011
Теги
Україна Україна Збірна України Головне Андрій Шевченко Андрій Шевченко Євро-2020
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук