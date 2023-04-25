"Зінченко – це харизма, цілеспрямованість, відповідальність. Він має пристрасть капітана команди, він лідер. Я зробив його наймолодшим капітаном в історії збірної України, тому що він цього заслуговував. Інші гравці хотіли це бачити, адже Олександр подає приклад.

Він такий легкий на м’ячі, має хорошу техніку. Зінченко не боявся брати на себе відповідальність навіть на початку своєї кар'єри. Відразу можна було побачити, що він має унікальні природні якості: техніку, рух і впевненість.

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Я пам’ятаю, як він прийшов у збірну хлопчиком років 16. Він виглядав як дитина. Але він настільки розвинувся і виріс, зараз це капітан збірної України, один з найкращих лівих захисників цього сезону. Він заслуговує на все це завдяки своїй пристрасті до футболу, дисципліні, своєму бажанню та амбіціям.

Він дуже розумний і може займати різні позиції на полі – це його природна якість. Він може грати лівого захисника, бути в центрі. Ми багато разів бачили це в Манчестер Сіті, тепер те саме в Арсеналі. Це природна якість, він дуже технічний, дуже розумний. Зінченко добре рухається, завжди знаходить правильну позицію, щоб перевести м’яч. Це дуже, дуже, дуже приємно бачити.

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Він знає, що може виконувати стільки ролей, досить легко змінюється під час матчів. Структура гри Арсенала дуже чітка, кожен знає свою позицію, і коли команда перехоплює або втрачає м’яч, Олекс працює дуже швидко, тому що він розумний гравець.

Він використовує кожну нагоду, щоб нагадати всім про війну, привернути увагу. Зінченко має чудові навички оратора. Він створив свій фонд, через який ми підтримуємо багато різних проектів в Україні. Потрібно сильно пишатися тим, що він зробив і робить", – резюмував Шевченко в коментарі CBS Sport.

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