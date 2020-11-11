Шевченко розкрив плани на поєдинок з Польщею
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив важливість прийдешнього протистояння з Польщею в рамках спарингу.
"Однозначно ми дамо ігровий час футболістам, які менше грають. Для цього і потрібні товариські зустрічі. Далі у нас два офіційні матчі.
Польща – Україна: підопічні Шевченка провели передматчеве тренування
Будемо намагатися збалансувати час, тому що провідні гравці Динамо, Шахтаря і футболісти, які виступають в Європі, отримали величезне навантаження за останній місяць. Практично через два на третій у всіх була гра і багато перельотів. Будемо балансувати склад з точки зору стратегії.
Стратегічно ми думаємо про три гри. Ми не думаємо тільки про одну. Ми прекрасно розуміємо, що для нас найголовніше – два наступні матчі", – сказав Андрій Шевченка в ефірі Футбол News.
Нагадаємо, вже сьогодні, 11 листопада, збірна України зустрінеться з Польщею на стадіоні в Хожуві. Початок о 21:45.
"Він зателефонував мені за 2 дні до смерті": Сергій Ателькін у спогадах трьох товаришів – Шахтар, Європа і син-бомбардир