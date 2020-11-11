"Однозначно ми дамо ігровий час футболістам, які менше грають. Для цього і потрібні товариські зустрічі. Далі у нас два офіційні матчі.

Польща – Україна: підопічні Шевченка провели передматчеве тренування

Будемо намагатися збалансувати час, тому що провідні гравці Динамо, Шахтаря і футболісти, які виступають в Європі, отримали величезне навантаження за останній місяць. Практично через два на третій у всіх була гра і багато перельотів. Будемо балансувати склад з точки зору стратегії.

Стратегічно ми думаємо про три гри. Ми не думаємо тільки про одну. Ми прекрасно розуміємо, що для нас найголовніше – два наступні матчі", – сказав Андрій Шевченка в ефірі Футбол News.

Нагадаємо, вже сьогодні, 11 листопада, збірна України зустрінеться з Польщею на стадіоні в Хожуві. Початок о 21:45.

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