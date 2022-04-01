Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував слова футбольного чиновника, для якого криваві події у нашій державі не є чимось серйозним.

"Я хочу прокоментувати слова президента ФІФА Джанні Інфантіно, який назвав те, що зараз відбувається у нашій країні "конфліктом".

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Я не згоден зі словами Інфантіно. Це ніякий не конфлікт, це справжня війна і геноцид українського народу з боку Росії", – сказав Шевченко під час включення до національного телемарафону.

Нагадаємо, під час засідання Конгресу ФІФА, який відбувся напередодні (31 березня) Інфантіно похвалив Росію за проведення ЧС-2018, а також відмовився розглядати питання виключення Російського футбольного союзу з ФІФА. До слова, у 2019 він році отримав від кривавого диктатора Володимира Путіна так званий "орден дружби".

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