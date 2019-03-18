Шевченко: Рівень УПЛ жодним чином не допомагає виступам провідних клубів у єврокубках та збірній України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив рівень чемпіонату України.

"Завжди весняний початок змагань для нас проблематичний. Для нас найкращий період і для клубних команд, і для збірної – осінній, вересень-жовтень-листопад. Команда перебуває в найкращому стані.

Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі з Португалією та Люксембургом – Ракицький поза списком

Навесні завжди важко, хоч і чемпіонат почався трохи раніше, і єврокубки були. Сподіваюся, гравці трохи награли вже. Але рівень чемпіонату України зовсім інший. Коли граєш з сильною командою, це буде проблемою.

Сподіваюся, зможемо за цей короткий час хоч якось підняти тонус команди. Проблема нашого чемпіонату – він ні в якому разі не допомагає нашим провідним клубам, щоб вони конкурентно виступали в єврокубках.

Шевченко пояснив, що показував Суркісу на зубочистках під час матчу з Челсі

Така ж динаміка спостерігається і в національній збірній: чим вище класом суперник, тим нам важче. Прикладом може стати матч з Хорватією, коли ми програли в Києві. Динаміка була до 60-ї хвилини, команда тримала рівень, потім почалося падіння, це було помітно.

Якщо ми граємо проти команди з гравцями високого рівня, то такий спад є не тільки у клубів, а й у збірній. Розумію, що ситуація несприятлива, щоб чемпіонат був у нас сильний, але, думаю, ми цей час переживемо всі разом.

Мораєс з дня на день отримає український паспорт, – Денисов

Матч з Португалією дуже важливий, точно така ж і наступна гра. Будемо готуватися до двох матчів. Проблеми завжди є, але є і позитивні моменти. Зберемося в понеділок, подивимося на загальний стан гравців, проведемо певні бесіди, з перших же днів почнемо обговорювати стратегію, яка буде на ці два поєдинки", – сказав Шевченко в ефірі програми "Великий футбол".