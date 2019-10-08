Шевченко провів жартівливий боксерський спаринг з асистентом

Під час підготовки до відбіркових матчів Євро-2020 проти Литви та Португалії у таборі збірної України панує хороша робоча атмосфера.

Зокрема, головний тренер команди Андрій Шевченко виконав серйозний комплекс вправ для підтримки фізичної форми, і навіть трохи поспарингував з членом тренерського штабу "синьо-жовтих" Андреа Малдерою.

Португалія зазнала втрати перед матчем відбору Євро-2020 проти збірної України

Нагадаємо, свої чергові матчі у відборі Євро-2020 збірна України зіграє 11 та 14 жовтня проти Литви та Португалії відповідно.

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат