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ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ЛИТВА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВРО-2020

Шевченко провів жартівливий боксерський спаринг з асистентом

11:16 18 Читать на русском
Шевченко провів жартівливий боксерський спаринг з асистентом
Андрій Шевченко / УАФ

Під час підготовки до відбіркових матчів Євро-2020 проти Литви та Португалії у таборі збірної України панує хороша робоча атмосфера.

Зокрема, головний тренер команди Андрій Шевченко виконав серйозний комплекс вправ для підтримки фізичної форми, і навіть трохи поспарингував з членом тренерського штабу "синьо-жовтих" Андреа Малдерою.

Португалія зазнала втрати перед матчем відбору Євро-2020 проти збірної України

Нагадаємо, свої чергові матчі у відборі Євро-2020 збірна України зіграє 11 та 14 жовтня проти Литви та Португалії відповідно.

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