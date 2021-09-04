Напередодні хокейний клуб Донбас дебютував у Лізі чемпіонів домашнім матчем проти данського Рунгстеда.

"Ми сказали, що хочемо продовжити контракт": Шевченко – про відхід зі збірної України

Перед початком зустрічі на льодовій арені з'явився екс-тренер збірної України Андрій Шевченко, який вийшов на лід для того, щоб зробити символічне вкидання шайби, з якого починається хокейний матч. Легенда українського та світового футболу побажав Донбасу вдалого старту.

На жаль, присутність Шевченка не допомогла українській команді – основний час завершився з рахунком 1:1, а овертайми не виявили переможця. У серії буліттів влучнішими виявились данці (2:0).

Нагадаємо, Донбас отримав спеціальне запрошення від організаторів Ліги чемпіонів і за підсумками групового етапу потрапив до квартету G, де буде протистояти данському Рунгстеду, французькому Руану і австрійському Клагенфурту.

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