"Втрата такого гравця як Маліновський дуже відчутна для нас, але така ситуація. Буду готувати команду з тими гравцями, які є в розпорядженні. Реакція вже була дуже хороша проти Німеччини, хлопці вийшли із зовсім іншим настроєм, ми багато про це говорили.

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Ми не маємо жодної переваги проти таких команд, адже все ще відстаємо. Якість і підбір футболістів у них значно кращий, кожен грає в топ-клубах.

Завдяки чому ми можемо десь спробувати з ними конкурувати? Потрібно включати 100-відсоткові зусилля, якщо не більше, будувати гру певним чином. Ми трохи змінили структуру, організацію гри. Вважаю, що хлопці виконали все практично ідеально", – заявив Шевченко у коментарі Великому Футболу.

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