Шевченко прокоментував впевнену перемогу збірної України над Литвою у матчі відбору на Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив виступ своїх підопічних у матчі відбору Євро-2020 проти Литви.

"Вітаю всю Україну, це дуже важлива гра і дуже важлива перемога. Хотів би бачити таку підтримку, як тут, на всіх стадіонах. Я задоволений грою. Хлопці підійшли до неї дуже професійно. Готував їх до того, щоб не було осічки. Ми повністю контролювали матч. Мене дуже надихає те, що хлопці відіграли збалансовано. Хотілося б забити більше, але реалізація не дозволила. В обороні зіграли без помилок за винятком напівмомента в кінцівці зустрічі.

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У нас не було завдання поспішати. Потрібно було грати в свій футбол і при чіткій організації знаходити вільні зони між лініями. Футболісти чітко виконали установку. Потрібно було тримати правильний ритм і баланс. Ми з цим впоралися.

Другий гол Маліновського? Поле було слизьким, тому сказав йому бити навіть в той кут, де стоїть воротар, щоб інші йшли на добивання. Ні для кого не секрет, який у Руслана удар.

Чому вийшов Мораєс, а не Яремчук? Грати в такому режимі одним складом дуже важко. Пояснив хлопцям, що буду робити заміни. Важливо мати гравців, яким ти довіряєш. Соболь давно не грав, але чудово впорався. Ризикувати Миколенком, у якого було дві жовті картки, не було сенсу. Кожен з футболістів готовий виходити на поле і вирішувати завдання. Заміни були зроблені з прицілом на матч з Португалією. Образ ніяких бути не може, адже рішення тренера – це закон.

В іграх, що залишилися, гратимемо так, як повинні. Якщо ми гідні вийти на Євро, то ми вийдемо. Хочеться, щоб команда добре зіграла з Португалією. Це команда абсолютно іншого класу. З ними важливо показати хороший футбол. Адже не завжди рахунок відображає гру. Ми давно не грали в Києві. Приємно, що повертаємося туди. Там нас чекає чудова підтримка", – сказав Шевченко у ефірі Футбол 1.

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