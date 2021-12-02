"У нас багато травмованих гравців, що, безумовно, завдало нам багато проблем. Подивимося після цієї гри, тому що тепер ще й у Ніколо Ровелли була проблема. Ми сподіваємося, що вона несерйозна, але нам довелося замінити його. Завтра у нього будуть тести.

Дженоа – Мілан – 0:3 – відео голів та огляд другої поразки Шевченка в Серії А

Хлопці створювали моменти, показували націленість на гол, але завжди важко протистояти великій команді. Особливо, коли чемпіони змінюють гру своїми моментами індивідуальної майстерності. Логічно, що Мілан тиснув дуже сильно, але ми вивчали, як створити їм проблеми. Ми дійсно створювали моменти, але наразі у Мілана дуже хороша команда.

Коли ти пропускаєш гол у перші 10 хвилин, це сильно збиває з пантелику. Ми пропустили ще один гол перед перервою, і це змінило гру: потрібно постаратися ще трохи набрати обертів, адже команда мала шанси. Їхній воротар здійснив два чудові сейви. У Мілана багато швидкості на флангах, а з фізичною силою Ібри він може утримувати м'яч, тому у них були різні шляхи, щоб ускладнити нам життя", – цитує Шевченка Football Italia.

Шевченко розгромно програв Мілану – краса від Златана, дубль унікального бразильця, Шеву підводить клас Дженоа