Президент УАФ Андрій Шевченко поділився емоціями від виборів до Виконкому УЄФА, що відбулися на 49-му конгресі організації в Белграді.

"Перш за все, я вкотре хочу подякувати регіональним асоціаціям футболу та Виконкому УАФ, які висунули мене кандидатом у члени Виконавчого комітету УЄФА.

Шевченко програв вибори до Виконкому УЄФА

Також вдячний нашій команді за ці два місяці кампанії, а національним асоціаціям – за можливість зустрітися особисто або поспілкуватися практично з кожним. Я отримав багато підтримки від колег у боротьбі за місце у виконкомі.

Протягом усього життя та карʼєри я керуюся головним принципом – спортивним. Я звик боротися чесно, відкрито та прозоро. Я з футболу і я про футбол.

Проте, на жаль, останніми днями ми отримали певні сигнали про те, що через політичні аспекти Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА. Це підтвердилося подальшими подіями на самому Конгресі.

У зв’язку з цим я щиро вдячний тим національним асоціаціям, які проголосували за мене й за Україну. Адже це було голосування не лише за мене як кандидата, а й за всю нашу країну.

Ми не змінимо своєї позиції та продовжимо реформи в нашому футболі. Також ми й надалі вестимемо міжнародну комунікацію в інтересах нашої держави та футбольної спільноти", – цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.

Нагадуємо, що Андрій Шевченко висував свою кандидатуру до керівного органу на дворічний термін. На жаль, президент УАФ не зміг переконати виборців, отримавши лише 15 голосів країн-асоціацій УЄФА, що дозволило йому посісти передостаннє 4-те місце серед 5 кандидатів.

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