"Зіграли чудовий матч, знали, що вони будуть захищатись, використовувати свої сильні сторони. Ми контролювали гру 85 хвилин, забили хороший м'яч, а потім... помилки, які призвели до прикрого гола. Це урок на майбутнє. Я вважаю, що ми погано грали наприкінці матчу.

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Зубков зіграв хороший поєдинок. Шкода, що не забив. У мене немає претензій до хлопців. У мене є претензії до останніх п'яти хвилин. Ми чомусь розгубилися.

Миколенко? Коли граєш у футбол, то помилки зі всіма трапляються. Ми всі його підтримали. Він помилився – так. Але це наслідок помилок, які сталися до цього. Це буде для нас урок.

У нас ще вся група попереду. Будемо грати, я дивлюсь не на результати, а на якість гри. Звісно, можна було зіграти краще. Гравці, які вийшли, все виконували. У нас є колектив, який рухається вперед, і ми на правильному шляху", – резюмував Шевченко в ефірі програми Великий Футбол.

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