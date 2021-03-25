"Було дуже важко грати проти такої хорошої команди – у Франції багато талановитих, технічних футболістів. У нас був план на гру. Хлопці просто молодці – обсяг роботи, страхування, тиск на суперника. Я вважаю, що нам вдалося. По-іншому грати з такими командами, як Франція, нам дуже важко. Можливо, це був не такий красивий футбол, але він був компактний і лаконічний. Вважаю, ми провели хороший матч.

Франція – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Було б ідеально, якби ми виграли. У нас було багато хороших продовжень, але потім ми трохи не догравали. Десь розгубились, особливо в перші 25-30 хвилин. Ми грали вперше з такою схемою. Давно її готували, але було лише одне тренування для втілення в життя. Віддаю належне за цю нічию хлопцям. Вони справді уважно слухали, підготувались якісно. Ми повинні були зіграти компактно. Було б дуже важко, якби ми дали цим футболістам хоч трохи простору. План спрацював.

Вважаю, що рефері відсудив ідеально. В таких матчах потрібен VAR, він завжди допомагає. У мене ніколи не буде претензій до судді, він спрацював ідеально", – резюмував Шевченко в коментарі каналу "Футбол".

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