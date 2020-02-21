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Шевченко прокоментував інформацію про своє ймовірне призначення в Мілан

11:02 5499 Читать на русском
Шевченко прокоментував інформацію про своє ймовірне призначення в Мілан
Андрій Шевченко / фото із соцмереж

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко наразі не думає про можливість очолити італійський Мілан.

"Мілан? Яка може тут бути інформація? Я залишаюся у збірній України і тут навіть нічого не розглядається", – цитує Шевченка FootBoom.

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Нагадаємо, Андрій Шевченко виступав за Мілан з 1999 по 2006 рік, а також в сезоні-2008/2009. З 2016 року він очолює збірну України. Під його керівництвом "синьо-жовті" вийшли у фінальну частину Євро-2020.

До слова, контракт 43-річного фахівця з УАФ розрахований до липня 2020 року. За інформацією італійських ЗМІ, Шевченко є одним із претендентів на посаду головного тренера Мілана вже у наступному сезоні.

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Мілан Мілан Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Наша Збірна
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