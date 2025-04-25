– Ми побачили результати аудиту, і ці цифри насправді шокують – вони просто не вкладаються у голові. Ви побачили ці цифри набагато раніше. Скажіть, що ви тоді відчули? Чи очікували ви, що буде аж таке? І чи вірите ви, що ці втрати можна повернути?

– По перше, я скажу, що ми зробили second opinion, щоб брати будь-яку інформацію. У нас є два аудити, які були зроблені приблизно в один і той самий час. Тому все, що там є на аудитах треба оцінити, подивитись.

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– Можна повернути гроші?

– Ми будемо працювати над цим. Однозначно будемо направляти в органи, які цим займаються.

– Ви особисто берете на себе відповідальність тримати справу на контролі?

– Максимум, що можна зробити ми вже зробили. Ми зробили аудит, зробили ще один такий самий аудит. Зараз ми це викладемо і передамо в орган, який відповідає за це. А далі вже в органах будуть розмотувати. Вони знають, що з цим робити. Я не можу брати на себе таку відповідальність, – сказав Шевченко на брифінгу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що діяльність Андрія Павелка на чолі УАФ завдала збитків на 1,7 мільярда гривень.

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