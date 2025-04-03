У четвер, 3 квітня, у Белграді відбувся Конгрес УЄФА, на якому пройшли вибори до Виконавчого комітету, повідомляє офіційний сайт організації.

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Серед інших свою кандидатуру до керівного органу висував і Андрій Шевченко (на дворічний термін). На жаль, президент УАФ не зумів переконати виборців, отримавши лише 15 голосів країн-асоціацій УЄФА і посів передостаннє 4-те місце серед 5 кандидатів.

Натомість на цей термін обирали двох нових членів – іспанця Абала Рафаеля Лузана та представника Ізраїлю Моше Зуареса. Третє місце в Мальти, останнє 5-те – в Латвії.

Також на 4-річний термін були обрані або переобрані: Габріеле Гравіна (Італія), Маріян Кустич (Хорватія), Арі Лахті (Фінляндія), Армен Мелікбекян (Вірменія), Френк Пау (Нідерланди), Айвар Полак (Естонія), Ганс-Йоахім Вацке (Німеччина).

Варто зазначити, що через поразку Шевченка Україна не матиме свого голосу у Виконкомі УЄФА в наступні два роки, що є поганим сигналом на фоні закликів про повернення до міжнародних змагань команд із Росії.

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