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Шевченко продовжить роботу зі збірною України – тренер офіційно підписав новий контракт

16:12 112 Читать на русском
Шевченко продовжить роботу зі збірною України – тренер офіційно підписав новий контракт
Андрій Шевченко / УАФ

Збірна України виступатиме на Євро-2020 під керівництвом Андрія Шевченка. Сьогодні, 7 червня, наставник підписав нову угоду з УАФ.

Андрій Шевченко залишається головним тренером національної команди. Новий контракт із 43-річним фахівцем розрахований на 2,5 роки – до кінця 2022-го. Про це на повідомив очільник УАФ Андрій Павелко на спеціальній прес-конференції.

Раніше сам тренер теж підтвердив, що має незавершену справу зі збірною, а саме виступ на Євро-2020.

Чинна угода наставника завершувалася в липні. Відповідно, до чемпіонату Європи-2020 збірну України готуватиме саме Шевченко і його тренерський штаб – Мауро Тассотті, Педро Харо, Андреа Малдера та Олександр Шовковський. Як відомо, Євро-2020 пройде влітку наступного року.

Нагадаємо, Андрій Шевченко став головним тренером збірної України у 2016 році, після завершення чемпіонату Європи. Перед тим легендарний форвард був асистентом Михайла Фоменка, а робота зі збірною стала для нього першим самостійним тренерським досвідом. Під керівництвом Шевченка "синьо-жовті" не змогли кваліфікуватися на ЧС-2018, але виграли свою групу Ліги націй, піднявшись у елітний дивізіон, а також кваліфікувалися у фінальну частину Євро-2020 з першого місця групи.

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