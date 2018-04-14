Шевченко про матч Шахтар – Динамо: Інтрига повернулась у чемпіонат

Головний тренер збірної України та екс-динамівець Андрій Шевченко в ефірі телеканалу "Футбол" поділився враженнями від матчу Шахтар – Динамо.

Шевченко вважає, що у матчі "динамівці", перемігши Шахтар із мінімальним рахунком 0:1, повернули інтригу в боротьбі за чемпіонський титул. А також похвалив футболістів збірної України Шепелєва та Гармаша.

"Я вболіваю за Динамо і хочу привітати їх із хорошим результатом. Інтрига повернулася в чемпіонат. Сьогодні був цікавий футбол, але моментами не було інтенсивності на полі. Найбільше я придивлявся за збірниками. Вважаю, що вони добре себе проявили.

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Шепелєв? Ми на нього завжди розраховуємо. Це молодий і перспективний гравець. Я знаю його характеристики. Він провів хороший матч в плані обсягу роботи, забив гол. Щодо Гармаша, то він як завжди провів хороший матч. Зробив великий обсяг роботи, грав на межі фолу, але Денис виглядав дуже добре. Його можна виділити з цим показником серед всіх гравців Динамо", – цитує слова Шевченка Dynamomania.