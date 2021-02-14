Шевченко привітав усіх з Днем святого Валентина
15:15 - Читать на русском
Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко приєднався до традиційних вітань у цей день.
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Легендарний українець виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер дві світлини з дружиною, підписавши їх: "Вітаю всіх моїх друзів та рідних з Днем святого Валентина!".
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