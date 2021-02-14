Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко приєднався до традиційних вітань у цей день.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко привітав усіх зі святом кохання!

Швейцарія – Україна: Шевченко особисто відстоюватиме інтереси "синьо-жовтих" у Лозанні

Легендарний українець виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер дві світлини з дружиною, підписавши їх: "Вітаю всіх моїх друзів та рідних з Днем святого Валентина!".

Луческу підштовхнув його до відставки, а вона надихнула Реброва: призовий кросворд від головного редактора