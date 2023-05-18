Шевченко у своєму Instagram опублікував світлину в вишиванці на Всеукраїнський День вишиванки. Колишній нападник та тренер збірної України скористався нагодою, аби посприяти реконструкції школи у селі Бузова.

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"Вітаю всіх з Днем вишиванки! Сорочка на мені – особлива. Орнамент присвячено моїй рідній Київщині, а каштани – згадка про найкраще місто на землі. Таких сорочок всього дві. Одна для мене. Друга – для когось із вас.

Її розіграють серед всіх, хто підтримає наш збір на відбудову школи у селі Бузова. Робіть пожертву у 24 долари, беріть участь у розіграші, обирайте ту вишиванку, яка подобається найбільше", – йдеться в дописі.

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