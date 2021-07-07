Наставник збірної України Андрій Шевченко подякував італійським вболівальникам за підтримку "жовто-синіх" і привітав Італію з виходом до фіналу чемпіонату Європи.

"Сердечно дякую від себе та усього українського народу "россонері" та всім італійським фанатам, які підтримали нас у цій європейській подорожі.

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Вітаємо Роберто Манчіні, його штаб і всю збірну Італії з високими досягненнями, та з виходом у фінал", – написав Андрій Шевченко у своєму Instagram.

Нагадаємо, матч чвертьфіналу чемпіонату Європи Україна – Англія (0:4) пройшов у Римі, на Стадіо Олімпіко. У півфіналі Італія здолала Іспанію в серії післяматчевих пенальті. У вирішальному матчі за трофей Євро-2020 "Скуадра Адзурра" протистоятиме переможцю пари Англія – Данія.

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